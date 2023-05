Lavori di riqualificazione del parcheggio adiacente il parco “Girolamo Presentini”

Partiti nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del parcheggio adiacente la zona del Parco “Girolamo Presentini” con il relativo divieto di sosta istituito in tutti gli stalli all’interno dell’area dei Pini. L’intervento interesserà soltanto la zona “carro armato” che conta solo 35 stalli di sosta a fronte dei circa 600 posti gratuitamente disponibili a ridosso del centro storico. L’area del parco verde rimarrà completamente fruibile. I suddetti lavori volti alla riqualificazione dell’area adiacente al parco denominato “G. Presentini” comprenderanno il rifacimento della pavimentazione, degli stalli di sosta e della viabilità oltre che la sostituzione di pini pericolanti con essenze autoctone, e si concluderanno entro 90 giorni.

La situazione di oggi è ben diversa da quella di 10 anni fa quando si contavano circa 250 posti a pagamento sia a ridosso del centro storico che lungo Viale Mazzini e Piazza Petri. Appena insediata la giunta Agnelli ha dovuto occuparsi della questione che fu risolta in vari step.

Il primo con un riassetto degli stalli che portò ad un aumento di quelli liberi, successivamente, dopo una lunga e ardua contrattazione con la ditta affidataria dei parcheggi, venne impedito l’aumento delle tariffe previsto nella gara d’appalto del 2012, e poi, già a fine del primo mandato, vennero “liberati” quasi la metà dei posti, riducendo, così, a circa 130 quelli “blu”.Ma è con il mese di dicembre del 2021 che si arriva alla svolta definitiva; risolto consensualmente il contratto con il gestore, ai circa 500 posti “bianchi” a ridosso del centro storico, se ne sarebbero aggiunti 125, con le Vie Trento, Trieste, dei Bersaglieri e le Piazze Risorgimento e Matteotti non più a pagamento. Da allora, come ad oggi, il centro storico conta circa 600 posti liberi, per i quali non è necessario disco orario, né pagamento, in sostanza, i posti rimasti “blu” si limitano a Piazza San Francesco e Piazza del Comune.

“Ora, è evidente ed innegabile che l’interdizione di un’area di sosta nella stagione calda che è calda anche nel senso di eventi ed appuntamenti che ci si augura porteranno un notevole afflusso di persone, possa creare disappunto e sicuramente disagio, ma è altresì doveroso evidenziare che, a fronte degli oltre 550 parcheggi bianchi, tutti a ridosso del centro storico, la rinuncia a quei 35 possa essere sopportabile, tanto più se tale rinuncia la si fa in funzione della sicurezza dell’area, ormai inderogabilmente da sistemare” dichiara l’assessore alla viabilità Chiara Cappelletti.