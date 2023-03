Lavori stradali, fibra ottica, rete del gas metano: gli interventi da lunedì 27 marzo

Il completamento della connessione tra la ciclopista dell’Arno e quella del sentiero della bonifica comporterà da lunedì 27 marzo a venerdì 21 aprile il divieto di utilizzo 24 ore su 24 di quest’ultima nel tratto che va dalla rotatoria della Carbonaia in direzione Chiusa dei Monaci fino al sottopasso della linea ferroviaria Firenze-Roma. In ambito stradale scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Ponte a Chiani dalla rotatoria suddetta al civico 43 con orario 8,30 – 17,30 e il divieto di sosta 24 ore su 24 in una parte del piazzale di fronte alla Chiusa dei Monaci.

La predisposizione di cavi per la fibra ottica comporterà da lunedì 27 marzo a mercoledì 19 aprile l’impossibilità di utilizzare in orario 8,30 – 17,30 alcuni tratti di marciapiede di via Benedetto Varchi lato civici pari, piazzetta Porta del Foro lato edicola, via Monte Falterona lato civici pari, via Bernardo Dovizi lato civici dispari, via Marco Perennio da 2 metri prima del civico 17/B a 2 metri dopo l’intersezione con via Benedetto Varchi e da 2 metri prima del civico 24/D a 2 metri dopo l’intersezione con via Bernardo Dovizi. La chiusura dei tratti di via Marco Perennio non dovrà avvenire contemporaneamente ma a fasi alterne. Nelle adiacenti porzioni di carreggiata scatteranno il suo restringimento e il divieto di sosta con rimozione per quanto riguarda via Monte Falterona e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso per via Benedetto Varchi, via Marco Perennio e via Bernardo Dovizi.

Inizieranno invece mercoledì 29 marzo i lavori per un nuovo allacciamento alla rete del gas metano in via Boso Ubertini. Dureranno fino a martedì 4 aprile. In orario 8,30 – 17,30 è previsto il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso nel tratto che va dal civico 19 al civico 25.