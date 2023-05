Le modifiche a traffico e sosta fra week end e inizio settimana prossima

Variazioni a traffico e sosta per eventi e lavori caratterizzeranno il weekend e l’inizio della prossima settimana. La fiera Oro Arezzo comporterà come da tradizione il divieto di sosta nella zona limitrofa ad Arezzo Fiere e Congressi: dalle 8 alle 20 da sabato 13 a martedì 16 maggio in via Fleming, in via Spallanzani e in via Ferraris. Senso unico di circolazione in via Fleming e in via Morgagni.

Quarantesima edizione della corsa ciclistica Nastro d’Oro domenica 14 maggio. Dalle 7,30 alle 13,30 scatta il divieto di sosta in via Manzoni e in via Romana nel tratto compreso tra via Manzoni e la rotatoria che incrocia viale Dante e tra il civico 133 e l’intersezione con viale Dante. Nella stessa fascia oraria il divieto di transito interesserà il tratto di via Romana fra via Manzoni e la suddetta rotatoria. Dalle 9,45 alle 11,15 sono istituiti il divieto di transito in via Manzoni e il divieto di accesso per i veicoli in direzione di via Romana sia che provengano dalla rotatoria del bivio di Olmo sia da via Vittorio Veneto. Il traffico verrà inoltre interrotto lungo il percorso, da ripetersi 5 volte, per il tempo necessario al passaggio degli atleti: via Romana tra viale Dante e la località La Mossa, strada comunale di Bagnaia, strada comunale di Vignale, strada comunale di Agazzi, strada comunale della Sella, via Chiarini, viale Dante, via Manzoni e ancora via Romana.

Lavori stradali da lunedì 15 maggio: fino a mercoledì 17 scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso nella strada comunale della Sella in località Bagnoro lungo il tratto che va dal civico 17 al civico 17/E e in via di Castelsecco dal civico 8 per una lunghezza di 50 metri. Orari 8,30 – 17,30.

Da martedì 16 a giovedì 18 maggio in orario 8,30 – 17,30 chiude il percorso pedonale di accesso al parco Pertini da via Venticinque Aprile per la realizzazione di una nuova linea elettrica interrata.

Ancora lavori notturni lungo la tangenziale urbana dalle 20 alle 2 sia tra martedì 16 e mercoledì 17 sia tra mercoledì 17 e giovedì 18 maggio con restringimento della carreggiata tra la rotatoria di via Pietro Nenni e quella che incrocia via Setteponti. Saranno presenti pattuglie della polizia municipale a garantire la sicurezza della circolazione e dei lavori.

Da mercoledì 17 a sabato 20 maggio, ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in località Il Colle di Bagnoro in corrispondenza del civico 75/A per 30 metri. Sempre dalle 8,30 alle 17,30.