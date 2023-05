Lezioni di lingua italiana per adulti stranieri

Primo incontro in programma per questo venerdì 19 maggio

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Ente Serristori e il Centro Sociale di Aggregazione “Serristori”, organizza un corso gratuito per l’apprendimento della lingua italiana rivolto a persone straniere in età adulta. Il progetto nasce nell’ottica di favorire l’ integrazione degli stranieri stabilmente presenti sul nostro territorio. Il primo incontro è in programma per questo venerdì 19 maggio. Il corso, tenuto da un’insegnate titolata, sarà effettuato presso i locali dell’Ente Serristori, in Piazza San Francesco n.6, e si svolgerà due giorni alla settima, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle 11.00.

“L’integrazione è alla base di una società inclusiva dove tutti lavorano per un bene comune. Il corso rappresenta un ulteriore servizio a disposizione degli adulti stranieri che hanno scelto di formare la propria famiglia a Castiglion Fiorentino. Un sentito grazie sia all’Ente Serristori e al Centro Sociale di Aggregazione per aver messo a disposizione i locali che all’insegnante Marina che si è resa disponibile a tenere le lezioni di lingua italiana per questi ‘speciali alunni” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.

Gli interessati per avere maggiori informazioni e per chiedere di poter partecipare al corso possono contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali telefonando al numero 0575/656462.