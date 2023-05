Lo scultore castiglionese Giuseppe Dorgioni ha trionfato alla Biennale d’arte di Città di Castello

“Dopo aver lasciato il Comune per la meritata pensione, è cresciuta esponenzialmente la vena artistica di Giuseppe Dorgioni che con le sue opere artistiche sta collezionando premi e riconoscimenti un po’ ovunque, l’ultimo dei quali con il primo posto assoluto alla Biennale d’arte di Città di Castello, nella categoria scultura. Complimenti al nostro Beppe, che dopo aver prestato il suo onorato servizio nell’Amministrazione Comunale, adesso rende onore alla nostra Città con il suo estro e la sua originale creatività”.

Sono questi i rallegramenti del sindaco Mario Agnelli via social all’ex dipendente comunale con la passione per la scultura, Giuseppe Dorgioni che si è classificato al primo posto categoria scultura alla Biennale d’ Arte di Città di Castello con le opere “Gli Amanti” e “La Famiglia” realizzate con la rete.

“Sono incredulo ma anche molto contento” – dichiara un emozionato Giuseppe Dorgioni – “è la prima volta che partecipo ad un concorso a premi e non mi sarei mai immaginato un risultato del genere. Ho iniziato a realizzare opere con la rete durante la pandemia…le ferramenta erano gli unici negozi accessibili…così ho cominciato a modellare la rete”. E visto la passione per questa nuova tecnica in questi giorni ha terminato l’ultima opera che esporrà per la prima volta all’ estemporanea di pittura, scultura e ceramica in programma domenica 28 maggio in piazza del Municipio.