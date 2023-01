“L’obbligatorietà della vaccinazione Covid-19 si pone in evidente contrasto con il principio sancito dalla Carta di Nizza”

“L’obbligo vaccinale e il Green pass si pongono in palese contraddizione con i principi costituzionali“.

Lo afferma il giudice di pace dr.ssa Cristina Grassone con sentenza n. 1/2023 del 10 gennaio 2023 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Chiavari.

Al seguente link la sentenza integrale in formato pdf.

Giudice di Pace di Chiavari 10.1.2023

Il giudice ha dichiarato “illegittima, nulla e annullabile” l’ingiunzione emessa dalla Prefettura di Genova riferita alla data del 19 febbraio 2022, allorché un uomo, rifiutatosi di mostrare il Green pass rafforzato mentre era in un locale di Sestri Levante, si vide elevare dalla polizia

municipale una sanzione amministrativa di 400 euro.

“L’obbligatorietà della vaccinazione per l’accesso al servizio di ristorazione di un locale aperto – si legge nelle motivazioni della sentenza – si pone in evidente contrasto con il principio sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la cosiddetta Carta di Nizza del 2000 (ratificata, l’anno seguente, dal governo italiano)”.

Siamo nell’ambito del Diritto all’integrità della persona, sancito all’articolo 3, che prevede che nell’ambito dei trattamenti sanitari debbano essere in particolare rispettati il consenso “libero e informato” della persona interessata.