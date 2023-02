Mario Giordano risponde a Fedez – VIDEO

“Caro Fedez, la voce è un mio difetto fisico che mi ha fatto soffrire a lungo. Stupisce che mi attacchi sui miei difetti fisici, non si attaccano le persone sui difetti fisici, specie se si è paladini dei diritti civili”.

Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro, ha lanciato un messaggio al rapper ieri sera aggiungendo: “Non prendiamo lezioni da te“.

In apertura del programma di Rete 4 in onda martedì 21 febbraio, Mario Giordano ha risposto al rapper milanese che aveva denunciato in una serie di storie su Instagram come una giornalista stesse realizzando un’inchiesta sulla sua presunta omosessualità, facendo intendere che quella giornalista fosse proprio della redazione di Fuori del Coro.

Giordano prima ha smentito le illazioni di Fedez, poi ha messo in fila un paio di concetti da indirizzare al rapper e marito di Chiara Ferragni.

