Metanizzazione: al via i lavori a Civitella in Valdichiana

In partenza da giovedì 23 marzo i lavori a Civitella in Val di Chiana per la metanizzazione. Dopo il primo intervento nella frazione di Mugliano, avviato nel 2020 e già completato con le opere necessarie alla realizzazione della rete di adduzione del metano da via Tagliamento a Pieve al Toppo fino a servire le abitazioni di Mugliano, Centria, società del Gruppo Estra, si prepara dunque ad avviare il secondo intervento nel capoluogo. Si tratta di un investimento complessivo di 646 mila euro e oltre 4 chilometri di reti.

Saranno 100 le utenze previste da questo secondo progetto riguardante Civitella che consentirà di far arrivare il metano dalla frazione di Oliveto fino al capoluogo e il collegamento alla rete esistente attualmente servita con il GPL.

Sarà quindi scollegato il tratto di tubazione che dai serbatoi attuali convogliano il GPL al gruppo di riduzione zonale situato alle porte del centro abitato e successivamente si provvederà alla trasformazione delle utenze esistenti da GPL a gas metano.

“Dopo il progetto per la metanizzazione di Mugliano – sottolinea il Sindaco del Comune di Civitella, Andrea Tavarnesi – con quello nel capoluogo andiamo ad aggiungere un altro rilevante risultato per la valorizzazione del nostro territorio. Un investimento che, reso possibile grazie al Gruppo Estra al quale va il nostro ringraziamento, si coniuga perfettamente con l’impegno dell’Amministrazione rivolto al miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini. Ancora una volta siamo molto contenti che un servizio così importante diventi accessibile a tante famiglie e attività del territorio comunale. Diamo così una risposta importante sia ai nostri cittadini che all’ambiente, con un’opera che potrà cambiare per sempre la qualità della loro vita: con minori spese, minore inquinamento, e migliore praticità per la produzione di acqua calda e calore”.