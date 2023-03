Minorenne investito in via V. Veneto, il giovane è stato trasferito in codice verde al San Donato

Intervento dei mezzi del 118 della Asl Toscana sud est oggi pomeriggio alle 14,20 in via Vittorio Veneto ad Arezzo, zona ex standa, per prestare soccorso a seguito di investimento di un pedone minorenne. Il giovane è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Donato. Sul posto Misericordia di Arezzo, automedica e polizia municipale di Arezzo.