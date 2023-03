Musica al Centro – Concerto del Duo Violino e Pianoforte Livia Stefani – Alessandro Mennini

Nuovo appuntamento con il Ciclo Musica al Centro sabato 25 marzo alle ore 17,30 a Sansepolcro presso l’Auditorium di Santa Chiara. Protagonista il Duo Violino e Pianoforte formato da Livia Stefani e Alessandro Mennini. In programma la sonata n.4 op.23 di Beethoven, la sonata n.3 op.44 di Grieg e la sonata postuma di Ravel. Entrambi i giovani esecutori si sono laureati presso il conservatorio di Perugia con la votazione di 110 lode e menzione e vantano numerose affermazioni in concorsi nazionali ed internazionali per i rispettivi strumenti. In particolare Alessandro Mennini nel 2017 ha vinto una borsa di studio nella sezione “Marco Gennaioli” del Concorso Pianistico Internazionale “Maria Giubilei” che si svolge nella nostra città e che quest’anno si ripropone con la 22ª edizione. Il concerto è ad ingresso libero.