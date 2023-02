Natale a Cortona: il sindaco Meoni fa chiarezza sulle cifre

«Il Comune di Cortona ha sostenuto le iniziative del Natale con un contributo agli organizzatori e ha continuato a fare la propria parte per le luminarie, sollevando dagli oneri le imprese commerciali del territorio», così il sindaco Luciano Meoni risponde alle interrogazioni presentate in Consiglio comunale e ad alcune ricostruzioni che circolano sulle reti sociali in merito alle cifre impegnate per le recenti festività.

«Da quando ci siamo insediati abbiamo deciso di sollevare le attività commerciali dai costi per le luminarie natalizie – spiega il primo cittadino – crediamo fermamente che l’Amministrazione comunale, soprattutto in un periodo complesso come questo per i negozi, debba fare la propria parte per offrire allestimenti consoni alla festa in modo da valorizzare il proprio tessuto commerciale. Per noi, il contributo che abbiamo erogato attraverso il Suap è un atto che consacra un impegno che abbiamo assunto con i commercianti».

Nelle ricostruzioni effettuate infatti i numeri vengono indebitamente sommati e classificati come costi: «Per questa Amministrazione – continua il sindaco – si tratta di investimenti per favorire le imprese, come quelli pari a 81.900 euro che abbiamo erogato agli organizzatori per la predisposizione degli eventi, degli spettacoli e delle attrazioni. Va da sé che quando si fa un’operazione di investimento per il proprio territorio, gli introiti di questa operazione non riguardino solo l’investitore, quindi il Comune, ma ricadano sull’intera comunità e quindi in particolare sulle imprese turistico-ricettive».