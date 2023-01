Notte di San Silvestro: il report del 118 di Arezzo e Provincia

Alle ore 21:50 a Pieve a Presciano, via Galimberti, minore trasportata in codice giallo da ambulanza della Misericordia al Pronto soccorso all’ospedale della Gruccia per intossicazione alcolica. Sono intervenuti i carabinieri di Pergine.

San Giovanni Valdarno ore 00:26 minore trasportato in codice 1 al Pronto soccorso della Gruccia per intossicazione alcolica da ambulanza della Misericordia di Loro Ciuffenna.

Cortona via Gino Severini, ore 1:19, donna di 20 anni trasportata in codice verde al Pronto soccorso della Fratta dalla Pubblica Assistenza. Intervenuta anche la Misericordia di Cortona con infermiere che era presente alla manifestazione in piazza. Presente Polizia municipale di Cortona.

A Laterina Pergine Valdarno, via Italia, ore 4:36, un ragazzo di 19 anni è caduto da un muro di circa 6 metri. Intervenuta ambulanza della Misericordia che la ha trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Intervenuti i carabinieri di Pergine.

Ad Arezzo, in via Masaccio, alle ore 2:05, è stato rinvenuto un uomo di 35 anni deceduto in strada. Sono intervenuti la Misericordia Arezzo e i carabinieri di Arezzo.

Per il pronto soccorso di Arezzo è stata un notte di lavoro ordinaria.

Non si sono infatti registrati accessi dovuti alle conseguenze dei festeggiamenti della notte di San Silvestro: «Il numero di accessi in pronto soccorso è stato quello ordinario di una normale notte dell’anno – dichiara Maurizio Zanobetti, responsabile Ponto Soccorso Arezzo – Sono i numeri di tutte le notti. Flusso e occupazione posti letto meglio di altre notti. Aspettiamo incremento di flusso per domani così come è stato per il 27 dicembre quando abbiamo avuto 249 accessi, la maggior parte dei quali per codici minori».

Per quanto riguarda il pronto soccorso del Valdarno sono le parole del dr. Simone Nocentini responsabile Pronto soccorso, a descrivere la notte appena trascorsa. «Il numero di accessi in pronto soccorso per ubriachezza registrato nella notte di San Silvestro è nella norma – spiega Nocentini -: 4-5 persone di cui qualche minore. Qualche giovane ubriaco in più ma nessuna ferita significativa da petardi. Abbiamo però centralizzato un paziente a Siena, soccorso a seguito alla caduta da un muro a Laterina».