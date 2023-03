Ora Ghinelli sulla nota di Scelgo Arezzo: “A Sacchetti un consiglio non richiesto”

La nota del Gruppo Consiliare Ora Ghinelli 2025 e Ora:

“Hanno ragione i consiglieri di minoranza di Scelgo Arezzo, quello che hanno voluto suggerire all’assessore Sacchetti nella loro ultima nota stampa è assolutamente un consiglio non richiesto. L’assessore Marco Sacchetti manterrà la propria delega agli interventi strategici riconosciutagli dal sindaco Ghinelli in questo secondo mandato e hanno altrettanta ragione a riconoscerne la competenza e il pragmatismo necessari a portare avanti un incarico di assoluta responsabilità per il quale, oltre alle qualità che anche Scelgo Arezzo ha evidenziato, servono la tenacia e l’attenzione che incarichi come questo richiedono. L’assessore Marco Sacchetti quindi manterrà saldamente questa delega contrariamente a quanto fatto dal capogruppo di Scelgo Arezzo che, da assessore, non ha esitato a riconsegnare le proprie deleghe per affrontare l’avventura romana. In una consiliatura sicuramente senza ritardi nei lavori, perché senza progetti da realizzare”.