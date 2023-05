Osservazioni Due Mari: l’incontro tra l’assessore Sacchetti e i tecnici di Anas

Una proroga sui tempi per la presentazione delle osservazioni sul tracciato della Due Mari: è la richiesta fatta ieri dall’assessore Marco Sacchetti ai tecnici di Anas. “Ho chiesto al responsabile unico del procedimento di concedere una proroga rispetto al termine formale che mi hanno confermato essere il 3 giugno e non il 26 maggio, in quanto molti cittadini hanno evidenziato difficoltà nel reperimento della documentazione progettuale – ha dichiarato l’assessore Sacchetti -. L’incontro è stato comunque positivo poichè sono stati chiariti alcuni aspetti del progetto e le motivazioni tecniche che hanno dato origine ad alcune soluzioni progettuali”. A breve è stato fissato un ulteriore incontro tra il sindaco Ghinelli, il commissario straordinario e i vertici dell’Anas. In quella sede il Sindaco illustrerà direttamente ai responsabili di Anas le perplessità su alcuni aspetti progettuali che saranno oggetto di osservazione da parte del Comune.