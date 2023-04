“Pensa scrivi vivi”: per le Piazze del Sapere arriva Sonia Scarpante

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora e, per questa edizione, con la preziosa collaborazione del Sistema museale di Valdarno, il sistema museale del Chianti e Valdarno fiorentino, dell’associazione D’Arno, amici dei musei e dei monumenti del Valdarno superiore e dell’Accademia valdarnese del Poggio.

Venerdì 21 aprile alle 17,30 Le Piazze del sapere si spostano all’auditorium Banca del Valdarno per la presentazione del libro di Sonia Scarpante “Pensa scrivi vivi”, il potere della scrittura terapeutica (Terra Santa Edizioni).

Evento organizzato in collaborazione con l’associazione Liberarte, Amici della biblioteca e dei musei. “Ti chiedo di non aver paura, e di scegliere – per questo viaggio sulle ali della scrittura terapeutica – una penna che sia in linea con il tuo modo di essere; a volte panciuta e robusta, altre volte smilza e morbida al tatto. Sceglila fra tante e sentila come l’alleata che a tratti consumerà le tue forze e a tratti ti renderà audace. Nella scrittura che guarisce scoprirai uno spazio fecondo e nuove curiosità del tuo essere, varcherai nuovi territori interiori, che non hai mai osato raggiungere. Insieme alla penna prepara un quaderno: sarà la tua parentesi di protezione, il tuo spazio di resa e di assoluta sincerità”.

È con questo invito iniziale che Sonia Scarpante prende per mano il suo lettore. Davvero la scrittura può diventare una terapia per il corpo e per l’anima? Che cos’è la scrittura terapeutica? Quali sono i suoi principali benefici? Può migliorare i nostri rapporti con gli altri?

Firmato da una delle più accreditate counselor italiane, grazie alla sua ventennale esperienza, il saggio – ricco di testimonianze e di lettere raccolte sul campo – introduce alla scrittura come viaggio interiore. Un’efficace terapia per consapevolizzare blocchi, paure, ferite e restituirci più sereni alla vita.

Il processo narrativo porta a grandi benefici sia al paziente sia a chi se ne prende cura inaugurando un approccio più proficuo con la guarigione. In questo manuale Sonia Scarpante afferma che “scrivere ci fa bene”, che “esprimere le emozioni sulla pagina bianca di un quaderno e di un diario, con una penna e non con un pc aiuta a vivere meglio”.

Sonia Scarpante nasce a Milano nel 1958. Laureata in architettura, si specializza in arteterapia e, nel 2011, consegue l’accreditamento come counselor trainer presso Siaf. Ha lavorato nel percorso introspettivo nell’Associazione “Attive come prima”, che si occupa di terapia di gruppo, e ha collaborato con progetti di scrittura all’interno dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo). Docente di scrittura terapeutica e formatrice, attualmente insegna nei master “Faber Formazione” e dirige corsi di aggiornamento per il personale medicosanitario e nelle scuole con progetti di formazione per educatori e studenti con un suo metodo registrato. È Presidente dell’Associazione “La cura di sé”.

Appuntamento successivo con Le Piazze del Sapere sarà di nuovo a Palomar venerdì 28 aprile alle 17,30 dove sarà illustrato il libro “Valdarno terra di musei” a cura di Carlo Fabbri, direttore editoriale dell’Accademia valdarnese del Poggio e Lucia Fiaschi presidente dell’associazione D’Arno, amici dei musei e del monumenti del Valdarno Superiore. Dialogheranno con i curatori Paola Bertoncini, coordinatrice del comitato tecnico – scientifico del Sistema museale del Valdarno Superiore e Lucia Bencistà, referente del Sistema museale del Chianti e del Valdarno fiorentino.