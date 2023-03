Penultima giornata dei Campionati Regionali: una vittoria e due sconfitte per il Tennistavolo Valdarno 

Una vittoria e due sconfitte tra le mura amiche per il Tennistavolo Valdarno nella giornata di sabato 11 marzo. La squadra della D1 a perso per 5 a 3 contro il Grosseto con due punti di Francesco Martinino e un punto di William Deventi. Con questa vittoria il Grosseto si trova al primo posto con 18 punti a una giornata dalla fine mentre la formazione valdarnese si trova al secondo posto con 16 punti in compagnia di Arezzo e Maremma, decisiva sarà l’ultima giornata di campionato con l’Arezzo che dovrà incontrare il Tennistavolo Grosseto mentre il Tennistavolo Valdarno giocherà contro il TT Maremma.

In D2 partita combattuta contro il Circolo Prato che vince per 5 a 4: i due punti a testa di Antonio Fabbrini e Andrea Baldini Tosi non bastano per vincere ma la squadra valdarnese mantiene comunque il terzo posto in classifica. Infine la D3 mantiene il secondo posto in classifica grazie alla netta vittoria contro il Siena per 5 a 1 con i tre tre giovani Leonardo Fusco, Alessandro Chellini e Mattia Rotesi, tutti classe 2011.

La foto allegata mostra un momento dell’incontro di D3 tra Leonardo Fusco (TT Valdarno) e Salvatore Granata (Libertas TT Siena).