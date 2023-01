Per la Befana temperature ancora sopra la media: le previsioni meteo

ROMA – Anno nuovo, clima vecchio. L’anticiclone sub-tropicale che da settimane regna incontrastato in gran parte dell’Europa ci farà compagnia ancora per una settimana. Anche l’Epifania, informa il sito IlMeteo.it, sarà quindi caratterizzata da tempo stabile su buona parte del nostro Paese, salvo per il rischio di qualche piovasco sulla Liguria e lungo i settori tirrenici, mentre sulle pianure del Nord, come capita spesso con queste configurazioni, domineranno i cieli grigi, per via di nubi basse, foschie e nebbie.

Il motivo del perdurare delle temperature miti, ben sopra le medie stagionali, è il blocco atmosferico, ovvero “una configurazione sinottica dell’atmosfera del tutto statica, caratterizzata dalla persistenza di una vasta area alto pressoria (anticiclone di blocco) che interrompe per lungo tempo il flusso delle perturbazioni atlantiche provenienti da Ovest“, si legge ancora su IlMeteo.it.

Nei prossimi giorni, compreso quello della Befana, le temperature toccheranno anche picchi di +7° rispetto alle medie di riferimento del periodo. Solo da sabato 7 gennaio ci sarà l’arrivo di una perturbazione atlantica in discesa dal Nord Europa. “Ma verosimilmente non ci saranno scossoni dal punto di vista termico”, informa il sito specializzato.

FONTE

AGENZIA DIRE

WWW.DIRE.IT