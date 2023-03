Per la Festa della Donna l’associazione Seciv presenta il progetto “Un Borgo di donne”

L’associazione culturale “Seciv: Storia e cultura in Valtiberina”, nasce grazie all’impegno di una decina di ragazzi appartenenti ai diversi comuni Valtiberini con l’intento di conoscere e divulgare in forme nuove e moderne il patrimonio storico, artistico archeologico della vallata.

“Vogliamo iniziare a rendere fruibile un patrimonio importante, ma molto spesso sottovalutato o nascosto utilizzando nuove tecnologie, per un nuovo concetto di valorizzazione legato al mondo del digitale, ma che al tempo spesso non perda il contatto con il territorio dov’è riposto, anzi che invogli i cittadini a scoprirlo ed esplorarlo.”

“Il progetto un Borgo di Donne verrà presentato al pubblico proprio in occasione della festa della donna, una giornata densa di significato al quale nel nostro piccolo abbiamo voluto contribuire redigendo questo nuovo itinerario interno ed esterno al centro storico di Sansepolcro e che vedrà il suo compimento nell’estate 2023.”

“L’itinerario vedrà l’approfondimento della figura di cinque donne, che in un modo o nell’altro hanno lasciato qualcosa d’importante nella città di Sansepolcro o nella Valtiberina, il progetto in sé prevede la costituzione di un sito web dedicato a scoprire vari itinerari culturali interni alla città di Sansepolcro e successivamente alla Valtiberina, con l’utilizzo di una mappa interattiva ed in futuro l’utilizzo in loco di un Qrcode, che una volta inquadrato saprà raccontare la storia del reperto, edificio o opera d’arte legata ad uno o più specifici itinerari.”

“Questo itinerario sarà l’inizio di una lunga serie di progetti che speriamo di portare a termine in futuro, e che se possibile, vadano a coinvolgere tutti i comuni della Valtiberina in un’ottica di rete culturale interattiva.”