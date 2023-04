Poesie e Musica all’Università dell’Età Libera di Arezzo

Lunedì 17 aprile 2023 con inizio alle ore 16.00 ed ingresso libero e gratuito presso l’Università dell’Età Libera “Enzo Ficai” di Arezzo, la dr.ssa Maria Antonietta Oppo presenterà le sue poesie accompagnata al pianoforte dal Maestro Alessandro Cinelli.

Di origini cagliaritane ma aretina d’adozione, Maria Antonietta Oppo ha studiato a Modena, Lodi e Firenze.

È laureata in Scienze Biologiche, sposata e madre di due figli, Carlotta e Tristano.

E’ anche entusiasta nonna di due splendidi nipotini: Ettore e Vittoria.

Ha lavorato nella Pubblica Amministrazione, concludendo la carriera come direttore di un Ufficio Provinciale di Arezzo nel 2015.

Scrive dal 2002 e ha pubblicato venti opere di poesia.

L’ultima raccolta dal titolo Allucinazioni, pubblicata da Aletti editore con la prefazione di Alessandro Quasimodo, oscilla tra gioie, dolori, illusioni e delusioni, in un’antitesi costante tra luci e ombre.

Durante il pomeriggio presso l’Università dell’Età Libera “Enzo Ficai” di Arezzo, organizzato dalla prof.ssa Maria Pia Nannini, sarà possibile ascoltare i componenti di Maria Antonietta Oppo accompagnati dalle melodie ed armonie suonate al pianoforte dal M° Alessandro Cinelli.

Sul rapporto tra poesia e musica si sono versati fiumi d’inchiostro e dette molte cose, talvolta anche a sproposito.

Il connubio affonda le radici in tempi lontani, poi la poesia si è resa completamente autonoma ampliando via via le sue ricerche sonore, basti pensare alle intuizioni futuriste di inizio Novecento, riprese dalle altre avanguardie e approfondite fino ad oggi dalla poesia sonora.

Interessante a questo proposito è andarsi a rileggere il discorso di accettazione del Premio Nobel di Eugenio Montale, un poeta profondamente ispirato dalla musica.

A volte la musica compare nel testo e ne è protagonista, a volte invece funge da suggeritrice nascosta delle emozioni e dell’andamento delle parole, altre volte ancora è solo il detonatore di un verso o di una chiusa.

“Lo sguardo di Maria Antonietta Oppo – ha scritto Alessandro Quasimodo – è indagatore, teso ad intuire il legame segreto tra le cose, accostare immagini lontane, per capire il mistero dell’esistenza“.

Lunedì 17 aprile 2023 sarà quindi l’occasione per godere di un bellissimo pomeriggio aretino di poesia e musica assolutamente da non perdere.

La poesia di Maria Antonietta Oppo è un granello di luce che si tiene tra il pollice e l’infinito.