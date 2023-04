Presentata la 48ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana

È stata presentata stamattina, nella conferenza stampa che ha avuto luogo nella sede di Arezzo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, la 48ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana in programma dal 22 aprile al 1° maggio ad Anghiari, in provincia di Arezzo.

Format collaudato, per una manifestazione in linea con la tradizione, ma caratterizzata da numerose novità e che metterà ancora una volta in evidenza le eccellenze del fatto a mano nelle affascinanti botteghe del centro di Anghiari, senza più nessuna restrizione, come invece accaduto negli ultimi anni causa Covid. Artigianato e Arte si incontreranno ancora una volta in uno dei Borghi più belli d’Italia per un mix che da quasi cinquanta anni si dimostra assolutamente vincente.

Alla conferenza stampa di presentazione della 48ª edizione sono intervenuti tra gli altri Alessandro Polcri (Sindaco di Anghiari e Presidente della Provincia di Arezzo), Massimo Guasconi e Marco Randellini (rispettivamente presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena), Andrea Marsupini (vicepresidente CNA Arezzo), Maurizio Baldi (Presidente Confartigianato Arezzo), Roberto Romei (Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo), Margherita Kim e Piero Calli (rispettivamente presidente e presidente onorario dell’Associazione Pro-Anghiari), Ilaria Lorenzini (assessore commercio e turismo del Comune di Anghiari), Giuseppe De Iasi (Dirigente Scolatisco Liceo Artistico Giovagnoli), Filippo Gasperi (Sindaco Comune Gradara).

Tutti i presenti hanno sottolineato gli aspetti principali della 48ª edizione: il lavoro organizzativo, le eccellenze dell’artigianato al centro della manifestazione, la partecipazione di molti espositori (tutte le botteghe disponibili risultano occupate), lo spazio dedicato al settore artistico con le affascinanti opere esposte nella collaterale “I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno” e le tante iniziative che si svolgeranno nei giorni della mostra a partire dalla bella collaborazione con il Comune di Gradara e il pieno coinvolgimento del Liceo Artistico Giovagnoli.

La cerimonia di INAUGURAZIONE si terrà sabato 22 aprile alle ore 11:30 in Piazza del Popolo. Questi gli orari di apertura delle botteghe artigiane: prefestivi e festivi dalle 10:00 alle 19:30, feriali dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

22 aprile ore 11:30 inaugurazione in Piazza del Popolo

23 e 24 aprile: “gioco storico e didattica ludica della storia”, a cura dei servizi educativi di Gradara Innova s.r.l. con Ceramiche Pompucci.

23 aprile: alle ore 17:30 nella Sala del Consiglio di Palazzo Pretorio “Nelle mani tornate sapienti – il futuro del Made in Italy” con la presenza di Gabriele Centazzo, imprenditore e designer, fondatore e presidente emerito di Valcucine.

25, 29 e 30 aprile: “liuteria e tessitoria storica”, con visita ai laboratori del Liceo Artistico Giovagnoli

30 aprile e 1° maggio: “arte calligrafica e scrittura amanuense”, a cura di Scritto a Mano – scriptorium amanuense di Stefano Gelao.

30 aprile: presenza in paese di una rappresentanza delle Associazioni Storiche Corte Malatestiana e Corpo di Guardia di Gradara

30 aprile appuntamento musicale con la jazz band romana “A Momentary Lapse Of Happiness”

30 aprile e 1° maggio “Music Fest”, a cura di Mearevolution(ae), musica e relax presso la Piazzetta del Poggiolino.

Visite guidate nel centro storico organizzate in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari e appuntamenti al Teatro di Anghiari il 22 aprile e il 30 aprile (info nel sito del Teatro di Anghiari).

LE DICHIARAZIONI DI ORGANIZZATORI, ISTITUZIONI E SPONSOR

Alessandro Polcri (sindaco di Anghiari e presidente Provincia di Arezzo). “Grazie di cuore a tutti coloro che ogni anno lavorano all’organizzazione della Mostra, agli sponsor che ci sostengono e alle associazioni di categoria. Il lavoro di squadra è la forza di questa manifestazione che da 48 anni porta lustro ad Anghiari e a tutto il territorio. Saranno ancora una volta tanti gli artigiani presenti e sarà ancora una volta elevata la qualità delle esposizioni. Arte e artigianato nel nostro bellissimo borgo con tante iniziative che accompagneranno i visitatori nei 10 giorni della Mostra. Sono felice di sottolineare il coinvolgimento del nostro Liceo Artistico e la collaborazione con il Comune di Gradara, due tra le tante novità che renderanno ancora più bella questa edizione”.

Massimo Guasconi (presidente Camera di Commercio). “La Mostra Mercato si conferma come occasione privilegiata sia per conoscere l’evoluzione dello stile e del gusto delle produzioni artigiane ospitate che per visitare Anghiari, dove l’artigianato artistico non è solo un pretesto per un avvenimento di carattere fieristico o espositivo ma qualcosa di strettamente connaturato alle atmosfere che si respirano nella città e nei borghi sparsi per il circondario. Un evento al quale non può certo mancare l’apporto della Camera di Commercio di Arezzo-Siena che ha tra le sue funzioni più rilevanti, quella di promuovere lo sviluppo delle imprese del territorio, ad iniziare proprio dalle piccole e medie imprese artigiane”.

Maurizio Baldi (presidente Confartigianato Arezzo). “Un’altra edizione straordinaria della Mostra Mercato dell’Artigianato in un palcoscenico, quello di Anghiari, apprezzato in tutto il mondo. Un’occasione unica per i visitatori che avranno la possibilità di viaggiare nel tempo tra le strade del borgo grazie alle opere dei nostri Maestri interpreti della tradizione artigiana del nostro territorio. Ci avviciniamo a grandi passi ai 50 anni di storia di questa iniziativa che ormai è diventata punto di riferimento nel calendario nazionale dei grandi eventi. Per Confartigianato è sempre un grande onore essere tra gli attori di questa iniziativa che vede una grande sinergia tra associazioni, artigiani ed enti del territorio”.

Fabio Mascagni (presidente CNA Arezzo). “Le botteghe artigiane tornano ad animare con le loro eccellenze uno dei borghi più belli d’Italia nel segno della vivacità dell’artigianato artistico aretino e non solo. Oggi ancora di più è importante valorizzare il nostro patrimonio di competenze e conoscenze, con un appello forte a comprare prodotti italiani per sostenere l’economia, il lavoro e le imprese legate alla manifattura di qualità”.

Fabio Pecorari (direttore generale Banca di Anghiari e Stia). “Accogliamo sempre con grande piacere e coinvolgimento la Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. Due sono gli ingredienti che garantiscono da quasi mezzo secolo il successo di questa manifestazione: il legame con la tradizione e l’aperura all’innovazione. In questo binomio si riconosce perfettamente la BCC di Anghiari e Stia che, pur rimanendo fedele alle sue radici di Banca del territorio, vicina a soci e clienti, intende perseguire con strumenti nuovi e servizi aggiornati – anche derivanti dall’appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – lo sviluppo dell’economia e il benessere della comunità locale”.

Margherita Kim e Piero Calli (Ass. Pro-Anghiari). “Sarà un’edizione caratterizzata come sempre dalla presenza dei migliori artigiani del territorio nelle botteghe del nostro centro storico, ma anche da tante iniziative in programma: l’esposizione artistica nella collaterale I Mestieri dell’Arte tra Tevere ed Arno, la partecipazione attiva degli artigiani di Gradara, i momenti dedicati alla cultura tra cui l’intervista di Salvatore Giannella a Gabriele Centazzo presidente di Valcucine, gli eventi a Teatro, la musica al Poggiolino, il coinvolgimento del Liceo Artistico, la mostra sulle balestre di Sansepolcro e tanto altro ancora. Vi aspettiamo ad Anghiari”.