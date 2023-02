Project Veritas: “maxischermo a led su camion di fronte alla sede Pfizer di Mahnattan” – VIDEO

“Abbiamo noleggiato un camion a LED e l’abbiamo parcheggiato fuori della sede centrale di PFIZER a Manhattan. Rimani sintonizzato” cinguettano i giornalisti d’inchiesta di Project Veritas.

Il direttore ricerca e sviluppo di Pfizer, Jordan Walker, filmato segretamente da un giornalista di Project Veritas, ha infatto affermato che in Azienda stanno conducendo esperimenti di “gain of function” per mutare il virus Sars Cov-2 aumentandone l’infettività in modo da poter vendere vaccini mRNA nei prossimi anni.

https://www.arezzoweb.it/2023/pfizer-sta-effettuando-manipolazioni-sul-virus-sars-cov-2-546957.html

e Project Veritas oltre a chiedere ufficialmente a Pfizer se Jordan Walker sia realmente un suo responsabile del settore ricerca e sviluppo, sta sollecitando la casa farmaceutica a rispondere ad alcune domande sui farmaci/vaccini mRNA.

Il Senior Reporter di Project Veritas Chris Hartsock ha oggi inseguito Matt Halprin, Vice Presidente, Global Head of Trust & Safety di Youtube per chiedere lui perché la piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali, abbia deciso di censurare il video nel quale il direttore ricerca e sviluppo di Pfizer, Jordan Walker, parla delle mutazioni genetiche del virus Sars Cov-2.



“How much is pfizer paying you to run cover for them?” chiede ripetutamente Chris Hartsock aggungendo “is youtube brought to us by pfizer?”.