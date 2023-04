Prosegue “Arezzo Selezione Vintage”, con occasioni uniche e shopping di qualità

Arezzo Selezione Vintage torna con due nuovissime location: Palazzo di Fraternita e il Bellissimo Giardino pensile del palazzo della Provincia nel cuore della città. La manifestazione fieristica dedicata al vintage aprirà le porte a curiosi ed appassionati il 1-2 Aprile, nel contesto della Fiera antiquaria, ed accoglierà circa una trentina di selezionati espositori di abbigliamento ed accessori d’epoca, provenienti da tutta Italia.

La manifestazione, realizzata dal Consorzio Arezzo Fashion in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Fiera Antiquaria e con il supporto della Fondazione Guido d’Arezzo, vuole suscitare grande interesse in tutto il territorio nei giorni di manifestazione e regalare un’esperienza di shopping diverso dall’ordinario e di assoluta qualità. Lo spirito della fiera è quello di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale nello stile e nei ricordi, dar loro la possibilità di immergersi nella “storia”, affinché il passato diventi fonte d’ispirazione per il presente ed il futuro.

APERTURA 1 Aprile ORE 9,30

SEDI:

Palazzo di Fraternita- Piazza Grande

Giardino pensile del Palazzo di Provincia,

Via Ricasoli 52

1-2 Aprile 2023

ORARIO APERTURA: 9.00-19.00