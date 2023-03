Quarto posto per gli Esordienti A della Chimera Nuoto in Coppa Toscana 

Quarto posto per la Chimera Nuoto in Coppa Toscana a Livorno. La manifestazione regionale riservata agli Esordienti A nati tra il 2010 e il 2012 ha visto emergere i nuotatori e le nuotatrici di Arezzo che hanno centrato due ori, due argenti, quattro bronzi e altri positivi piazzamenti che sono valsi il posto ai piedi del podio tra quarantatre società in gara.

Tra le giovani promesse della Chimera Nuoto hanno ben figurato soprattutto Emma Donati del 2012 e Margherita Mattioli del 2011 che hanno vissuto la grande emozioni di laurearsi campionesse toscane: la prima ha vinto nei 100 dorso ed è arrivata seconda nei 200 misti e nei 100 rana, mentre la seconda si è piazzata prima nei 100 farfalla, terza nei 100 dorso e quarta nei 50 stile libero.

Il medagliere è stato poi completato dai bronzi di Giulia Gianquitto del 2012 nei 100 dorso, di Isabella Sacchetti del 2012 nei 100 farfalla e della staffetta 4×50 misti composta da Donati, Mattioli, Giusi Fiorucci e Sveva Pancini, mentre ottimi piazzamenti sono arrivati anche con Morgana Milagros Domenichelli del 2012 (quarta nei 400 stile libero) e Aurora Frulli del 2012 (quarta nei 100 farfalla). La squadra della Chimera Nuoto, allenata da Mattia Esposito, era infine completata da Matteo Capanni, Mattia Gambini, Greta Viola Maraghini, Leonardo Pasquini, Leonardo Raffi, Djulietta Rosca, Simone Sandroni e Asia Senesi che hanno confermato la bontà del percorso di preparazione impostato nelle vasche del Palazzetto del Nuoto di Arezzo.

Una prova di livello internazionale ha impegnato quattro ragazzi della società aretina che sono scesi in vasca al Trofeo Città di Firenze – Gran Prix d’Inverno che ha registrato la partecipazione di alcuni dei migliori atleti tricolori, compresi i rappresentanti della nazionale italiana. In questo contesto d’eccezione, i migliori risultati sono arrivati con Gaia Burzi del 2008 (ottava nei 400 misti) e con Matteo Vasarri del 2004 (ottavo nei 200 misti, nono nei 400 misti e decimo nei 200 dorso), poi erano presenti anche Gabriele Gambini del 2005 e Gabriele Mealli del 2007 che hanno vissuto una positiva esperienza di confronto e crescita guidati a bordo vasca da Marco Licastro.

Un gruppo della Chimera Nuoto, accompagnato da Adriano Pacifici, è invece sceso in vasca alla gara Open di Massarosa finalizzata a ottenere i tempi per partecipare ai prossimi campionati italiani, con buoni posizionamenti di Sofia Donati del 2007 (quarta nei 50 dorso e settima nei 100 dorso), Natalia Mazzeschi del 2010 (quinta negli 800 stile libero e settima nei 200 rana), Matteo Lucci del 2006 (sesto nei 200 farfalla) e Riccardo Rosi del 2008 (settimo nei 200 dorso). Donati, Mazzeschi e Rosi hanno conseguito il pass per le finali nazionali, mentre Lucci potrà gareggiare per il tricolore nella staffetta.