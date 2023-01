“Quasi amici”: doppio appuntamento a teatro con Massimo Ghini e Paolo Ruffini

È in arrivo il primo spettacolo del 2023 al Teatro Signorelli di Cortona, la stagione propone due serate (martedì 17 gennaio turno giallo e mercoledì 18 turno verde) con Massimo Ghini e Paolo Ruffini nello spettacolo «Quasi Amici». Dal film di di Eric Toledano e Olivier Nakache, con l’adattamento e la regia di Alberto Ferrari, «Quasi Amici» è una storia di quelle storie che meritano di essere condivise e raccontate. Anche con il linguaggio delle emozioni più̀ profonde come quello teatrale.

«Un adattamento per il teatro del soggetto e della sceneggiatura di ‘Quasi amici’ è affascinante perché permette di dilatare, in drammaturgia teatrale, quelle emozioni che nascono per il cinema con un altro linguaggio, non solo visivo, ma anche filmico. Emozioni che devono irrobustirsi però con parole e simboli precisi sul palcoscenico per poter rimandare tutti noi a un immaginario condiviso con il quale far dialogare il proprio. E partecipare», dichiara il regista Alberto Ferrari.

Per acquistare il biglietto rivolgersi agli uffici Terretrusche, in via Nazionale 42 Cortona, telefonicamente allo 0575 606887 (lun.-ven. 09-13; 14.30- 18.30) e anche online sul sito di biglietteria https://boxoffice.terretrusche.com/

Prossimo appuntamento il 2 febbraio quando saranno di scena Gioele Dix e Valentina Cardinali in «La corsa dietro il vento – Dino Buzzati o l’incanto del mondo». Il 15 febbraio arriva Stefano Accorsi con «Azul». Il 3 marzo torna la musica con la Cor-Orchestra con lo «Stabat Mater» di Giovan Battista Pergolesi, il 15 marzo sul palco salirà il Balletto di Siena in «That’s amore». La conclusione è affidata a Sergio Castellitto in «Zorro» il 30 marzo con bis il giorno seguente per il turno verde.