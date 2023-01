Sabato 21 gennaio 2023 arriva il #NoGianiDay

“Sabato 21 gennaio 2023 con inizio alle ore 14.00 arriva il #NoGianiDay: in piazza contro i misfatti del governatore della Toscana.

Una chiamata alla manifestazione regionale!

Il coordinamento apartitico Movimenti Toscani per la Libertà (MTL) invita tutta la cittadinanza toscana, le aggregazioni sociali di qualunque tipo e la stampa al #NoGianiDay.

Appuntamento a Pisa in piazza V. Emanuele II con corteo a seguire.

Ogni cittadino parteciperà senza simboli né loghi, per togliere il focus a divisioni e individualismi, e dare risalto alle tematiche trattate e all’unità dei cittadini toscani.

Alla gestione scellerata della cosa pubblica a livello regionale, di cui il governatore Giani è l’ultimo, ma forse anche il principale di una lunga lista di rappresentanti, contrapponiamo le nostre proposte per la Toscana che vorremmo.”

#ConoscerePerScegliere

#NoGianiDay