Sabato 29 aprile al via l’edizione 2023 del Maggio Castiglionese

Inizia il conto alla rovescia per l’edizione 2023 del Maggio Castiglionese che presenterà, quest’anno, un calendario ricco di iniziative capaci di coniugare tradizione e innovazione. In partenza da sabato 29 aprile, con inaugurazione in Piazza Matteotti, “il cartellone sarà la sintesi delle diverse realtà che rappresentano la grande vitalità del nostro territorio, dal mondo dell’associazionismo a quello delle imprese, passando per l’universo dei florovivaisti che contribuiranno ad impreziosire alcuni angoli cittadini” spiega il vicesindaco con delega alla Promozione turistica Devis Milighetti.

L’apertura della manifestazione sarà caratterizzata, tra il 29 aprile e il 1°maggio, dalla presenza della tradizionale fiera campionaria e da quella agroalimentare a piazzale Garibaldi “con un particolare focus espositivo dedicato al food che ci permetterà di valorizzare al meglio il tessuto delle imprese” ricorda Lucio Gori, responsabile provinciale di Confesercenti.

“Il Maggio Castiglionese è, da sempre, sinonimo di qualità – dice Carlo Umberto Salvicchi, referente di Confcommercio per la Valdichiana – una rassegna capace di ascoltare le istanze del territorio rinnovandone le tradizioni”. Tra le più interessanti novità di quest’anno, si annovera il Valdichiana Wine Festival, un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Associazione Barolo vs Brunnello, la Pro Loco di Castiglion Fiorentino e Strada del Vino Terre di Arezzo che, nella prima tre giorni di eventi, darà risalto alla grande produzione vinicola della Valdichiana attraverso masterclass, corsi e degustazioni uniti alla presenza di oltre 45 cantine. Centrali anche gli appuntamenti, sulle tematiche relative all’ambiente, al riciclo e alla sostenibilità che troveranno il loro momento clou il prossimo 6 maggio con il ritorno di “Agreste” e il pomeriggio del “Bambino Contadino” dedicato al pubblico dei più piccoli.

Tanti anche gli eventi sportivi di rilievo che si susseguiranno nel corso del mese di maggio: dalla XX Coppa ciclistica “Città di Castiglion Fiorentino” al Campionato regionale di taekwondo, passando per la gara di minimoto e l’arrivo nell’area del Cassero della “20 miglia della via Romeo Germanica”. Spazio, inoltre, al mondo dell’arte e della cultura con caffè letterari, spettacoli teatrali e l’allestimento di numerose mostre collettive ed estemporanee che si alterneranno nei principali luoghi della città.

Tra queste anche l’atteso ritorno del Castiglion Fiorentino Photo Fest che, dal 29 aprile al 14 maggio, esporrà, nella chiesa di S. Angelo al Cassero e a Palazzo Lorenzetti, le opere di diversi autori di arti visive provenienti da tutta Europa. Prezioso, infine, il contributo dei tre Rioni castiglionesi che, nel mese precedente al Palio, animeranno la città con eventi collaterali in grado di combinare storia, tradizione e convivialità, partecipando anche alla realizzazione dei festeggiamenti in onore del patrono San Michele nella giornata dell’8 maggio.

“Dopo le difficoltà affrontate nel periodo pandemico, vogliamo che questo Maggio Castiglionese possa diventare il punto d’incontro delle diverse anime del nostro territorio e l’espressione di tutte le attività che lo valorizzano, rendendolo unico e contribuendo quotidianamente a promuoverlo” conclude il sindaco Mario Agnelli.