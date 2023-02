San Giovanni Valdarno, “I misteri dell’antico Egitto” negli incontri con Le Piazze del Sapere 

Proseguono con successo gli appuntamenti della rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora e, per questa edizione, con la preziosa partecipazione di Anpi Valdarno, Accademia Valdarnese del Poggio, Camnes (Center for ancient mediterranean and near eastern studies), Istituto Lorenzo de’Medici, Reporter Live e Pro loco di San Giovanni Valdarno.

Grande novità di questo mese di febbraio è il “Viaggio nell’antico Egitto”, approfondimento sui misteri e le bellezze della gloriosa terra sviluppatasi lungo il fiume Nilo e del suo grande popolo.

Dopo l’inaugurazione della mostra fotografica ReDiscovering Tutankhamon, allestita a Palomar e a cura di Camnes, Center for ancient mediterranean and near eastern studies in collaborazione con l’Istituto Lorenzo de’Medici, prossimo appuntamento sarà giovedì 23 febbraio alle 21 con “I misteri dell’antico Egitto”: Andrea Schincaglia di Reporter Live riuscirà a intervistare Cleopatra, interpretata dall’attrice Luisa Masini, come nella versione scritta per Radio Rai nel 1975 da Luigi Santucci. Special guest l’egittologa Valentina Santini. Dottoranda presso il dipartimento di studi classici, storia antica e archeologia dell’Università di Birmingham, dopo aver lavorato a Torino al Museo Egizio, è ora egittologa e addetta alla comunicazione presso il centro studi Camnes (Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies) di Firenze. Le sue ricerche si concentrano sull’antico Egitto, in particolare sul periodo amarniano e sulle credenze funerarie di epoca faraonica. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno.

Evento successivo sabato 25 febbraio: la mattina alle 11, sarà raccontato il libro per ragazzi “Butehamon. A scuola di scrittura nell’antico Egitto” di Valentina Santini (Casa editrice Sillabe) con letture dell’attore Bruno Santini e un laboratorio di scrittura in geroglifici condotto dall’autrice con l’illustratore Saimon Toncelli e il pomeriggio alle 17,30 sarà presentato il libro “I segreti di Tutankhamon. Storia di un faraone tra mito e realtà” di Valentina Santini (edizioni Longanesi). Interverrà Stefano Valentini, archeologo e co-direttore di Camnes.