Sanremo 2023: il testo della canzone di Giorgia pubblicato in rete

Il nuovo album di Giorgia, in uscita il 17 febbraio, una settimana dopo la conclusione della kermesse musicale, si chiama Blu.

L’album contiene la canzone con cui Giorgia sarà in gara a Sanremo dal titolo Parole dette male, la traccia n. 4.

Talvolta i social media possono giocare brutti scherzi.

Ecco allora che il testo della canzone è apparso in rete.

Ad aver svelato le parole del brano – secondo quanto riporta il sito Davidemaggio.it – sarebbe stato il negozio di musica specializzato nella vendita online, Discoteca Laziale, che, consentendo già di prenotare e acquistare l’album in uscita il 17 febbraio, avrebbe svelato anche il suo interno con i testi delle canzoni.

Non si profila il rischio di squalifica per Giorgia: non è stata lei, né alcuno del suo entourage a pubblicare o rendere noto il testo.

Per questa ragione non dovrebbero esserci conseguenze, se non una circolazione anticipata del suo testo.

Nonostante Discoteca Laziale abbia provveduto all’eliminazione, lo screenshot con il testo del brano è diventato immediatamente virale.

