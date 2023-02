Sansepolcro, assegnata la Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”

L’Associazione Cultura della Pace, in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, Assessorato alla Cultura e con ACLI “Adriano Olivetti” di Sansepolcro, comunica, nella Giornata Mondiale per la Giustizia Sociale, che la Commissione Esaminatrice, presieduta dal Prof. Antonino Drago, massimo esperto di difesa popolare nonviolenta e Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro” nel 2000, esaminate le tesi arrivate, ha decretato quale vincitore della Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”, il lavoro della Dott. ssa Martina Caslini, dal titolo “Il Diritto alla Verità tra legalità e moralità – Le esperienze delle Commissioni per la verità Colombiana e Tunisina”, discussa presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con questa motivazione:

“La tesi racconta l’originale ricerca della verità attraverso l’ascolto dei protagonisti, elemento fondamentale per restituire dignità alle vittime, ma anche per costruire una narrazione condivisa che tenga conto di tutti i vissuti e che restituisca giustizia alle persone coinvolte. E’ risultato particolarmente interessante aver lavorato, anche da un punto di vista scientifico/teorico, sulla verità, che se non si può valutare oggettivamente, rimane decisiva per far sì che gli avvenimenti dolorosi passati possano essere analizzati e rielaborati in vista di una riconciliazione futura”.

Tutte le tesi partecipanti, saranno stampate e messe a disposizione della Biblioteca Comunale di Sansepolcro, rendendo questa realtà, (ad oggi ce ne sono 73), punto di riferimento sempre più accreditato per la ricerca scientifica della nonviolenza e della cultura della Pace.

Il premio di € 1.000, messo a disposizione dalla famiglia Acquisti e dal Comune di Sansepolcro, verrà consegnato attraverso un’apposita cerimonia nel mese di Ottobre 2023.