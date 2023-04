Sansepolcro, domenica 30 maggio inaugurazione del nuovo Skate Park comunale

Domenica 30 maggio, a partire dalle 10:30 presso Skate Park del Campaccio (LARGO MONSIGNOR L. DI LIEGRO, 1, SANSEPOLCRO, 52037, AR), verrà inaugurato il nuovo “SkatePark”, un parco attrezzato per la pratica dello Skateboarding, Breakdance e le altre attività collegate all’Urban street culture.

L’idea di realizzare uno spazio dedicato alle attività sportive rivolte ai giovani è nata nel 2020 dal connubio dell’Associazione Focus Crew e l’Amministrazione Comunale di Sansepolcro.

Infatti, da molti anni in Valtiberina esiste una numerosa comunità informale di persone che praticano skateboarding. Già nel lontano 2006 l’amministrazione comunale di allora, decise di finanziare la costruzione di uno spazio “SkatePark” in zona Campaccio, spazio che venne valorizzato proprio dall’attività informale svolta dai ragazzi che furono coinvolti nell’ideazione e realizzazione del luogo. Nel corso del tempo però tale spazio, a causa di mancanza di una progettazione e gestione delle attività, della manutenzione e dei necessari investimenti, è stato identificato anche da una parte di cittadinanza come luogo scarsamente agibile per mancanza di sicurezza.

In questo contesto si innesca negli “skaters” locali il desiderio di riqualificare l’area “Campaccio” e ritornare a praticare questo sport in sicurezza, presentando all’Amministrazione Comunale di Sansepolcro il nuovo progetto FOCUS CREW che ha tra gli obbiettivi quello di rendere questo “spazio” bello, sicuro e fruibile sia da “neofiti dello skating” con la finalità di trovare un luogo dove imparare a skatare accompagnati anche da istruttori, che da “skater avanzati” per avere un luogo innovativo in linea con gli skatepark moderni. Tra le attività praticate e valorizzate dall’associazione ci saranno anche la pratica delle Breakdance, writers e altre iniziative di carattere culturale.

Dopo un impegnativo iter nato durante la vecchia amministrazione che ha visto coinvolti in primis l’ex assessore alla cultura Gabriele Marconcini e al bilancio Del Furia Catia è poi proseguito fino ad oggi grazie al supporto dell’Amministrazione attuale e dell’assessore alla cultura Mercati Francesca e ai lavori pubblici Marzi Riccardo siamo finalmente a comunicare il programma previsto per la festa di inaugurazione che si svolgerà il 30 Aprile 2023 dalle ore 10:30 alle ore 19:00 con il seguente programma:

Ore 10:30-12:30 Lezioni aperte a tutt* di skateboarding e breakdance (per pre-iscriversi potete mandare un email a [email protected] )

12:30-14:30 Pausa pranzo e per l’occasione sarà allestito un piccolo punto di ristoro con panini e bevute

15:00 Inaugurazione formale dello spazio con la presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale

15:30-17:00 Free Skating, Jam di Be-boying (breakdance) e musica

17:00- 19:00 Skateboard “Best Trick Contest” con premiazione

Durante l’evento sarà possibile tesserarsi o fare piccole donazioni libere all’Associazione Focus Crew Aps, la campagna tesseramento è per noi fondamentale per poter incrementare le nostre attività, in cambio la tessera socio darà diritto a riduzioni economiche in caso di partecipazioni ad iniziative specifiche e garantirà la copertura assicurativa durante la pratica delle attività promosse dall’associazione.