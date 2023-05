Sansepolcro e Città di Castello insieme per restaurare l’Annunciazione Sellari

“Siamo lieti di poter contribuire al restauro di un’opera così importante per il nostro panorama artistico-culturale, non solo per essere in parte protagonisti di questa fondamentale e necessaria opera di recupero, ma anche per la possibilità di tornare a collaborare con il comune di Città di Castello per la valorizzazione dei beni di questo territorio”

Così si è espresso l’assessore alla cultura del comune di Sansepolcro Francesca Mercati, nel sottolineare l’importanza della sinergia fra i due comuni che hanno dato in questi giorni il via all’opera di restauro dell’Annunciazione Sellari di Raffellino Del Colle, custodita, assieme ad altre tre opere dell’artista, nella splendida Pinacoteca comunale di Città di Castello.

Ammonta a 7.000 euro la cifra che il comune di Sansepolcro ha stanziato per il restauro della Pala.

La collaborazione tra i due comuni prevede che dop il restauro la Pala dell’Annunciazione verrà concessa in prestito dal Comune di Città di Castello al Museo Civico di Sansepolcro, dove nei prossimi mesi verrà allestita una mostra interamente dedicata a Raffellino Del Colle.

Ad eseguire l’intervento di restauro è la ditta specializzata di Roberto Saccuman, che ha già allestito il cantiere in una sala del museo e proprio ieri, martedì 16 maggio, l’assessore Mercati assieme all’assessore alla cultura del Comune di Città di Castello Michela Botteghi, hanno incontrato al Dot. Saccuman, augurando a lui e alla sua squadra buon lavoro.

E’ stata questa anche un’occasione per riscoprire e riconfermare il valore dei tanti tesori artistici che questa valle custodisce e che nel tempo tramanda a chi ha voglia e curiosità di scoprire la storia, la cultura e gli aneddoti intrinsechi in queste diverse opere.