Sansepolcro, sabato 11 marzo nuova seduta del Consiglio Comunale

Torna a riunirsi il consiglio comunale. L’appuntamento è fissato per sabato 11 marzo prossimo con seduta mattutina a partire dalle ore 9 e prevede un nutrito ordine del giorno composto da 18 punti, con alcuni rilevanti argomenti di carattere economico-finanziario.

Dopo le rituali comunicazioni di sindaco e presidente, l’assise entrerà nel vivo con la deliberazione sul Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025, l’approvazione delle aliquote Imu e dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno in corso, le modifiche al regolamento sulla tassa rifiuti. A seguire l’approvazione del programma opere pubbliche triennio 2023-2025 e del Bilancio di previsione per lo stesso arco temporale.

In chiusura l’acquisizione e intestazione di porzione di area urbana rientrante nel piano di recupero dell’area ex Buitoni, e la proposta di costituzione della Comunità energetica rinnovabile.