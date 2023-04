Scelgo Arezzo appoggia la proposta di una Consulta permanente per l’infanzia e l’adolescenza 

La nota del gruppo consiliare Scelgo Arezzo:

“Al di là della soddisfazione per il successo registrato dal Consiglio Comunale aperto di cui siamo stati, assieme ad altri gruppi, i promotori ci preme rimarcare come tra sentimento e concretezza sia sempre una bella sfida quando si tratta di decidere da che parte stare. Scelgo Arezzo ha apprezzato sia i toni degli intervenuti, molto partecipi, alcuni perfino emozionati ma sempre civili, sia i contenuti e le proposte emerse. Tra queste ci sentiamo di appoggiare quella della Consulta permanente per l’infanzia e l’adolescenza, avanzata da più associazioni del territorio e che riteniamo l’organo adatto per progettare e costruire, in maniera condivisa, politiche per i giovani. Quelle di cui Arezzo ha bisogno”.