Scelgo Arezzo: “Interrogheremo il sindaco Ghinelli affinché aiuti a comprendere cosa accade in Provincia”

La nota dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo)

“Nel prossimo Consiglio Comunale, in qualità di consiglieri comunali e di elettori del consiglio provinciale, presenteremo un’interrogazione al sindaco Ghinelli per chiedere il suo intervento sul governo della Provincia. In queste settimane, infatti, abbiamo letto articoli nei media locali e ascoltato dichiarazioni nei canali di comunicazione di un consigliere provinciale in merito all’assegnazione delle deleghe, in particolare quella di vicepresidente della Provincia, in capo a lui stesso.

Appare incredibile che a queste notizie non corrisponda un riscontro ufficiale. A oggi, è rimasta senza risposta anche la richiesta di accesso agli atti promossa dalla consigliera provinciale di Patto Civico Stella Scarnicci nella quale si chiede al segretario generale notizia ufficiale di eventuali decreti di nomina. In qualità di amministratori locali ci sentiamo in dovere di salvaguardare l’immagine delle istituzioni e di coinvolgere il sindaco di Arezzo nella vicenda. Ci risulta, infatti, che non è possibile autoassegnarsi una delega, sempre che a nostra insaputa non sia cambiato qualcosa nel testo unico degli enti locali”.