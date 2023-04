“Scritture, musica, ricordi. Trame di un racconto”: il secondo appuntamento di “Parole in Circolo”

Dopo il successo dello spettacolo “La favola mia”, secondo appuntamento con “Parole in circolo”, il ciclo di eventi domenicali in stile teatro-canzone organizzati dall’Associazione culturale Paro Paro in collaborazione con Diesis Teatrango e il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Le iniziative, dedicate all’incontro fra musica e teatro, si svolgono nella sala La Nonziata in via Giovanni da San Giovanni, la suggestiva chiesa restaurata e riportata a nuova vita da Fabrizio Fabbrini, imprenditore valdarnese.

Attraverso l’uso del mezzo canzone, eseguita prevalentemente in acustico con musica dal vivo, gli artisti affrontano, con toni e impostazioni diverse in base alla serata, le tematiche relative alla crescita personale, alla solidarietà e al rapporto fra individuo e società.

Domenica 30 aprile alle 21 è in programma lo spettacolo dal titolo “Scritture, musica, ricordi. Trame di un racconto” a cura della Compagnia Diesis Teatrango. Sarà tenuto dall’artista sangiovannese Filippo Mugnai insieme a Piero Cherici, attore e insegnante di teatro e Andrea Roselletti. L’incontro toccherà importanti tematiche sociali.

Ultimo evento sarà domenica 15 maggio con “Canzoni per gli altri”. L’ingresso al ciclo di appuntamenti “Parole in circolo” è a offerta libera.