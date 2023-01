Serie C: inizia il girone di ritorno per l’Amen SBA in casa di una Legnaia lanciatissima

Sabato alle 21.15 inizia il girone di ritorno del Campionato di Serie C Gold con l’Amen Scuola Basket Arezzo impegnata sul campo della Legnaia Firenze reduce da ben sei successi consecutivi che l’hanno lanciata al quinto posto in classifica. Le due squadre sono al terzo confronto stagionale dopo la vittoria amaranto all’esordio in campionato e dopo la semifinale PlayOff disputata a Cecina ad inizio Gennaio quando i fiorentini si imposero 67-57. Con il passare delle giornate Sakellariou e Merlo sono diventati i riferimenti della squadra sia sotto il profilo realizzativo che di responsabilità, limitare questi due giocatori sarà uno dei fattori importanti per giocarsi la partita. In casa amaranto migliora Provenzal che dopo qualche minuto in campo a La Spezia ha un’altra settimana di lavoro con i compagni alle spalle che permettono di lasciare alle spalle l’infortunio patito a Dicembre contro Valdisieve. Arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Fabiani di Livorno e Giannini di Empoli (FI) che alzeranno la palla a due iniziale alle ore 21.15.

In un intensissimo anche il weekend del vivaio, la sfida tra SBA e Legnaia prosegue anche a livello giovanile con gli Under 15 Silver Rosini Impianti che difenderanno il primo posto in classifica sabato alle 19 a Firenze e con l’Amen Under 19 Gold che Lunedi alle 20.30 al Palasport Estra attende la visita dei gialloblù fiorentini per proseguire la striscia di imbattibilità stagionale. I primi a scendere in campo sarà però Sabato alle 16 i la Squadra Ragazzi partecipante al Campionato CSI con la trasferta a Galliano contro il Mugello, mentre alle 17.30 ci sarà sempre fuori casa la prima partita della seconda fase dell’Under 15 Femminile contro San Miniato. ALle 19.15 sarà poi la volta della Rosini Impianti Under 17 Gold impegnata a San Giovanni contro la Polisportiva Galli. Domenica mattina alle 11 al Palazzetto di San Lorentino la capolista e imbattuta Tecnoil Under 17 Silver ospita la Synergy, fuori casa invece gli impegni della Chimet Under 17 SIlver B a Terranuova e della Galv-Ar Under 14 Silver a Sansepolcro. Grande curiosità invece per la trasferta dell’Under 13 a San Giovanni con i CMB Valdarno con la SBA che scenderà in campo indossando i colori dei Portland Trail Blazers per il progetto Jr NBA portato avanti dalla FIP. Fuori casa anche la squadra Aquilotti 2012 Nova Verta impegnata domenica a Fucecchio.