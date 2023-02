Servizio civile universale in AISM: 3 posti per la provincia di Arezzo

La Sezione Provinciale AISM di AREZZO ha a disposizione 3 posti per giovani dai 18 ai 28 anni per svolgere il Servizio Civile Universale presso la propria sede in Piazza Andromeda 29 (Zona Pescaiola, Arezzo), di cui uno per minori opportunità.

Il Servizio Civile in AISM permette di impegnarsi in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con Sclerosi Multipla. La durata è di 12 mesi, su base settimanale di 25 ore, possono aderire le ragazze e i ragazzi di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda. La formazione, della durata di oltre 100 ore (31 ore di formazione generale e 78 ore di formazione specifica), è curata dai docenti dell’accademia AISM ed erogata dalle Equipe Formative Territoriali.

AISM, ti permette di impegnarti in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. Scegliere un progetto AISM vuol dire avere un ruolo da protagonista nella tua comunità e cambiare per sempre il tuo modo di essere. Se sei disposto a vedere il mondo con occhi diversi e guardare alla diversità come un valore scegli un progetto AISM.

I giovani saranno dunque impegnati nelle diverse attività a supporto delle persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio provinciale.

I progetti presentati quest’anno sono due:

– InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione per la realizzazione dei progetti di vita individuale

– Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per il miglioramento della qualità di vita e l’affermazione dei diritti nella costruzione di risposte qualificate

La scadenza per presentare le domande è venerdì 10 febbraio 2023, ore 14.00. Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma nazionale: https://scelgoilserviziocivile.gov.it/

Per informazioni rivolgersi alla Sezione Provinciale AISM di Arezzo: [email protected] – 0575 357100 – 3385784774