Settimana delle orchidee selvatiche nelle Foreste Casentinesi: annullato l’evento di giovedì 25 maggio

Era prevista per le 20:45 di giovedì 25 maggio, presso il Museo Archeologico “Piero Albertoni” di Bibbiena, la presentazione dell’, uno degli eventi in programma per la Settimana delle Orchidee selvatiche al Parco delle Foreste Casentinesi. Purtroppo è stato annullato per l’attuale impercorribilità delle strade dalla Romagna causa alluvione e maltempo. Il programma completo della settimana è disponibile qui , su ArezzoWeb Informa.