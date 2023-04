Si chiudono con successo le rassegne di danza contemporanea a cura di Sosta Palmizi

La stagione 2022/2023 ha segnato un importante ritorno in città per Sosta Palmizi: dopo la sospensione dell’attività nei teatri – causa protocolli Covid – l’associazione riporta con successo la danza contemporanea ad Arezzo con numerose attività di programmazione e formazione che da dicembre a marzo hanno coinvolto il pubblico di tutte le età: 3 teatri, 8 titoli in 14 repliche, 10 masterclass gratuite per il pubblico e le scuole per circa 2500 presenze totali.

Le rassegne, Invito di Sosta (XV edizione) e Altre Danze (X edizione), hanno ospitato compagnie nazionali ed internazionali portando nei teatri di Arezzo e Cortona le forme della contemporaneità, la vita e le sue emozioni, condividendo la forza benefica del movimento in tutte le sue declinazioni. La programmazione degli spettacoli è stata accompagnata da un “manifesto poetico” diffuso sul territorio: la danza che sorride incide solleva ama unisce rivela; queste le prime parole che hanno aperto i manifesti di Sosta Palmizi, un elogio all’arte coreutica, alle sue forme e potenzialità.

Significativa in questa stagione anche la programmazione per la prima volta al Teatro Petrarca di due appuntamenti, quello di apertura e di chiusura, nati in stretta collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Toscana Spettacolo. Un segnale importante che sottolinea la crescita dell’offerta artistica legata alla danza contemporanea nell’attività culturale di Arezzo.

Importante inoltre il ruolo ritrovato con le scuole, un cardine fondamentale per la diffusione della cultura della danza sul territorio: gli studenti di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, sono ritornati a vivere i teatri con una nutrita partecipazione. La programmazione dedicata ai più piccoli si è inoltre ampliata anche fuori Arezzo con una doppia replica al Teatro Signorelli di Cortona in collaborazione con il Comune.

Ai più giovani sono stati inoltre riservati momenti di approfondimento con laboratori gratuiti organizzati grazie alla collaborazione con Semillita Atelier e Sottosopra ASD, oltre agli eventi di coinvolgimento della cittadinanza, come la performance per le vie del centro in occasione del compleanno della Libreria La Casa sull’Albero. Rinnovata anche la collaborazione con il Liceo Coreutico per il quale è stato realizzato un percorso che ha permesso ai ragazzi di incontrare a scuola i coreografi e i danzatori della rassegna.

Notevole anche la risposta da parte del pubblico di Invito di Sosta, che ha partecipato in maniera rilevante agli spettacoli e alle masterclass gratuite tenute dagli artisti ospiti della rassegna presso Spazio Seme, altro partner storico di Sosta Palmizi. La fitta rete di collaborazioni cittadine ha visto anche il coinvolgimento dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo per l’appuntamento di apertura.

Gli ottimi risultati consentono di guardare con ottimismo e slancio alla prossima programmazione nei teatri che verrà anticipata da un’attività estiva all’insegna della danza in diverse suggestive location all’aperto tra Arezzo e Cortona.

L’attività di Sosta Palmizi è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Toscana nell’ambito delle residenze artistiche e da Fondazione CR Firenze.