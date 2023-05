“Sorridimi… e ti racconto”, Walter Sterbini in concerto nella sua città

Parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza

“Sorridimi… ti racconto” è il titolo del nuovo spettacolo che il cantante sangiovannese Walter Sterbini, terzo classificato al programma Rai The Voice senior lo scorso anno, proporrà proprio nella sua città, al cinema teatro Masaccio.

Un appuntamento, giovedì 25 maggio alle 21,15, fra musica e teatro organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il patrocinio del Comune; grandi classici della musica italiana e nuove sonorità intervallante da emozionanti monologhi. Una straordinaria serata con un concerto “unplugged”, completamente nuovo, durante il quale Sterbini presenterà brani che non ha mai cantato prima, e con i testi teatrali scritti insieme a Silvano Alpini che ha curato anche la regia. Un omaggio anche a due grandi donne e cantanti che hanno fatto la storia della musica, Mia Martini e Mina, e uno spazio dedicato all’esperienza in Rai. Walter Sterbini sarà di scena accompagnato da Antonio Fabis al piano (che ha realizzato anche gli arrangiamenti) e Marco Raspini alle chitarre.

“Walter Sterbini – commenta il vice sindaco Paola Romei – ha il potere di incantare ed emozionare con la sua magnifica voce. Ma quello di giovedì non sarà solo un concerto ma uno ‘spettacolo’ dove anche il teatro sarà protagonista. Inoltre l’iniziativa, come sempre quelle di Walter, si caratterizza anche per la solidarietà e l’impegno sociale con parte dell’incasso che sarà devoluto all’Associazione toscana idrocefalo e spina bifida”.

Cantante e interprete fra i più apprezzati, con una lunga carriera nei club e nei teatri di tutt’Italia, finalista nella trasmisisone The Voice senior nel gennaio del 2022, Walter Sterbini si è sempre affermato per la sua eccellente qualità vocale e tecnica. Con “Sorridimi… ti racconto” si mette a confronto con se stesso, in uno stretto dialogo con la propria anima. E’ uno spettacolo che gira intorno a riflessioni sulla sua generazione, la vita e le sue sensazioni, su “ quando stati fortunati a vivere quello che abbiamo vissuto”.

Le luci e l’audio sono di A. Sestini, L. Morandi e A. Magri. La produzione è dell’Associazione culturale Masaccio.

“Per me è sempre una grande emozione salire sul palco della mia San Giovanni e cantare di fronte ai miei amici”, commenta Walter Sterbini. “Con questo spettacolo abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso, più intimo che racconta qualcosa di me, del mio percorso ma anche della mia generazione. Credo, e mi auguro, che la gente si stupirà giovedì”.

“Come Pro Loco di San Giovanni – aggiunge il presidente Massimo Pellegrini – siamo lieti di avere un artista del calibro di Walter che ha fatto strada partendo proprio dalla nostra città. Spero che i sangiovannesi raccolgano l’invito numerosi sia per sostenere la causa benefica, sia perché lo spettacolo sembra parlare della vita di ciascuno di noi”.

“La musica non ha confini – conclude Silvano Alpini dell’Associazione culturale Masaccio che ha scritto insieme a Walter i testi e ha curato la regia – Senza dare consigli Walter racconta e avvicina tutte le generazioni. Uno spettacolo di cui siamo orgogliosi e che da ottobre porteremo in giro per i teatri d’Italia”.

Il biglietto ha un costo di 10 euro per quello intero e 8 euro per i soci Pro Loco e soci Coop. Parte dell’incasso sarà devoluto all’Associazione toscana idrocefalo e spina bifida.

Per informazioni è possibile chiamare la Pro Loco al numero 0559126268.