Stop al fumo con l’aiuto della ASL

Aperte le iscrizioni per il Trattamento di Gruppo intensivo Antitabagico in partenza a febbraio

Smettere di fumare è possibile. Soprattutto se il percorso è guidato da persone esperte. È quello promosso dal SerD della Asl Tse in partenza a inizio febbraio.

«Dalle statistiche basate sui dati dei corsi effettuati fino ad oggi ad Arezzo, una settantina in tutto – spiega Daniela Capacci, educatore professionale SerD Arezzo – emerge che i partecipanti ai Trattamenti di Gruppo hanno una probabilità molto alta di smettere di fumare».

«I trattamenti intensivi di Gruppo Antitabagici – prosegue Capacci – si basano su un approccio cognitivo-comportamentale a cui è possibile associare anche il trattamento farmacologico. Tale associazione mostra di essere l’intervento più efficace. Su Arezzo sono oltre 100 le persone trattate annualmente. Ogni anno valutiamo i trattamenti di gruppo e i risultati sono in linea con quanto descritto nella letteratura internazionale: tra chi conclude il trattamento circa il 60% smette di fumare e dopo un anno più del 30% non ha avuto ricadute. Inoltre ci avvaliamo della collaborazione dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale di Arezzo e del Consultorio familiare per i casi difficili e per gli interventi di sensibilizzazione sui giovani e sulle donne in gravidanza».

La durata del Trattamento di Gruppo è di circa 2 mesi: 7-8 incontri settimanali in orario pomeridiano, nella sede del SerD di Arezzo in via Fonte Veneziana 17.

Prima dell’inizio del corso è previsto un colloquio preliminare conoscitivo e valutativo con la dr.ssa Daniela Capacci, che condurrà il gruppo, a cui ne seguirà un altro con il dr. Daniele Pieralli per una valutazione medica generale e l’eventuale prescrizione farmacologica come sostegno al percorso.

Chi fosse interessato può contattare la dr.ssa Daniela Capacci ai n. 0575/255935-43 oppure all’indirizzo e-mail: [email protected]