Subbiano aderisce alla giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo illuminado di blu il palazzo del comune

In un mondo dove ogni giorno la cronaca racconta di civili vittime innocenti della guerra e dei conflitti, l’Amministrazione Comunale di Subbiano, che da sempre opera nel tramandare alle nuove generazioni la cultura della pace, ha aderito alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si ricorda il 1° giorno del mese di febbraio.

“Abbiamo raccolto l’invito che ci hanno rivolto l’Anci e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) a mobilitarci come Amministrazione Comunale illuminando il Palazzo Comunale di blu pubblicando il manifesto con lo slogan #stopallebombesuicivili” ha dichiarato il Sindaco Ilaria Mattesini “Il nostro obbiettivo, ribadito anche nelle ultime manifestazioni con le scuole primarie, è quello di promuovere la pace, è quello tramandare la memoria per costruire un futuro di rispetto, ricordare che la guerra è solo dolore e che nessuno è vincitore”

Una giornata quella del 1° febbraio densa di significato poiché coincide con l’80° anniversario dell’inizio dei bombardamenti sull’Italia, che è stato uno dei periodi più cruenti del secondo conflitto mondiale con tante vittime in Italia ma anche in Subbiano.

“Una iniziativa che giunge in un momento difficile per il mondo , dove tanti sono i conflitti, ma mai avremmo immaginato di essere così vicini ad una guerra nella nostra Europa, quella tra Russia e Ucraina, e che, come comunità, ci ha visto pronti ad aiutare la popolazione ucraina” ha dichiarato Paolo Domini assessore del Comune di Subbiano”Una luce blu forse è poco ma è importante mantenere alta l’attenzione per guardare al futuro e non tornare indietro a ottanta anni fa ”

Per approfondire il tema della Giornata e più in generale delle vittime civili di guerra si rimanda al sito www.anvcg.it e ai social dell’Associazione.