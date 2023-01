Sunflower in the Shadow, l’atteso singolo di Francesca De Bonis e Sarah Jane Morris

di Roberto Fiorini

Sunflower in the Shadow è il brano cantato in duetto tra Francesca De Bonis e Sarah Jane Morris.

La canzone è stata scritta da Ettore Diliberto (sono numerosi i suoi lavori con Gianluca Grignani, Franco Battiato, Eugenio Finardi e molti altri) e Matt Backer (chitarrista di Elton John, Joe Cocker, Julian Lennon e altri).

Il brano, contro ogni guerra, vede un videoclip realizzato con delle rifugiate Ucraine, attualmente in Italia sostenute dell’Associazione Maidan Italia-Ucraina.

Francesca De Bonis, cantautrice italiana apprezzata anche all’estero, ha lavorato con Eric Burdon (Animals), Mogol, Le Custodie Cautelari, Alberto Radius e molti altri.

Sarah Jane Morris, vincitrice di un Sanremo con Riccardo Cocciante, è una delle voci soul più apprezzate d’Europa.

Il brano, cantato per metà in italiano e per metà in inglese, vuole essere un inno transnazionale alla pace.

“Si tratta di un progetto meraviglioso in cui sono stata coinvolta insieme a Francesca De Bonis. E’ bellissimo il messaggio al centro della canzone, scritta da Ettore Diliberto e Matt Backer, che è anche un mio amico e collaboratore di lunga data. Il brano vuole mostrare compassione e solidarietà all’Ucraina in questi tempi devastanti” afferma Sarah Jane Morris.

“Con Matt Backer ho duettato nel brano “Hooked on love” nel 2020, sono onorata di questa collaborazione con Sarah Jane Morris e di aver coinvolto nel videoclip le rifugiate ucraine dell’Associazione Maidan di Milano. La canzone ci fa riflettere, è un gesto di pace, amore, solidarietà per l’Ucraina in questo tragico periodo” aggiunge Francesca De Bonis.