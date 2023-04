Sventato l’incendio di un camper in via Duccio di Buoninsegna

di Andrea Giustini

Fortunatamente è stato evitato il peggio. Circa alle ore 19:00 di questa sera, domenica 30 aprile, i proprietari di un camper che stazionava nell’area attrezzata di via Duccio di Buoninsegna, a due passi da dove viene allestito il Luna Park, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco poiché il mezzo stava per andare a fuoco. La batteria del camper, ritirato solo una settimana fa, ha manifestato una serie di problemi fino a che non è insorta una scintilla, che stava rapidamente trasformandosi in un principio di incendio. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo che hanno controllato accuratamente il mezzo, mettendolo in sicurezza.