Tavagnacco – ACF Arezzo 0-1

TAVAGNACCO: Sattolo, Rosolen, Poli, Taleb (65’ Iacuzzi), Donda, Diaz Ferrer, Demaio, Maroni (65’ Guizzo), Magni, Licco, De Matteis. A disposizione: Gangi, Novelli, Andreoli, Morleo, Dieude, Albertini, Illina. Allenatore: Alessandro Campi

ACF AREZZO: Sacchi, Tuteri, Cagnina, Morreale, Binazzi (80’ Pasquali), Soro, Pirriatore (75’ Paganini), Lorieri (88’ Gnisci), Fortunati, Bassano, Razzolini. A disposizione: Nardi, Ceccarelli, Pasquali, Lulli, Cortesi. Allenatore: Emiliano Testini

RETI: 64’ Pirriatore

Angoli: 2-7 // Ammonite: 52’ Rosolen

Primo tempo

7’ – Il primo tiro verso lo specchio della porta è di Licco: conclusione dalla lunga distanza, palla abbondantemente fuori

12’ – Occasione per l’Arezzo: lancio in profondità di Pirriatore che trova lo scatto di Razzolini. La numero 97 entra in area a prova con il destro in diagonale, fuori di un soffio

18’ – Ci prova Tuteri con il destro dal limite sugli sviluppi di un corner, palla fuori alla destra di Sattolo

20’ – Occasione per l’Arezzo con Bassano che sulla battuta di un fallo laterale si libera bene di un’avversaria con un tunnel e prova a botta sicura. Intervento decisivo di un difensore del Tavagnacco

28’ – Occasione per il Tavagnacco: su corner in mezzo svetta Maroni, la palla si stampa sulla traversa, poi sulla respinta batti e ribatti e l’Arezzo si salva in qualche modo

36 ‘ – Buona occasione per l’Arezzo, con Bassano che vince un rimpallo sulla destra e s’infila in area. Prova la conclusione con destro, fuori misura

39’ – Occasione per il Tavagnacco su corner, colpo di testa, Sacchi respinge corto e Tuteri spazza via sulla linea

Secondo tempo

3’ – Occasione per il Tavagnacco con un colpo di testa di De Metteis su un cross dalla destra. La numero 38 del Tavagnacco stacca tutta sola in area, ma non trova la porta

14’ – Ancora Tavagnacco con Maroni che raccoglie al limite una palla vagante e va con il desto al volo, conclusione fuori misura

17 ‘ – Tavagnacco ancora pericoloso con Diaz Ferrer che stacca di testa tutta sola in area, ma sfiora soltanto. Palla fuori di poco

19’ – GOL ACF AREZZO: cross di Bassano dalla destra, in mezzo arriva Pirriatore che anticipa tutti sul primo palo e batte Sattolo per il vantaggio amaranto

36’ – Occasione per l’Arezzo: lancio perfetto di Paganini per Razzolini che supera il portiere in uscita ma perde il tempo per il tiro, palla alta sopra la traversa