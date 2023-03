Ternana vs ACF Arezzo: 4 – 2

TERNANA: Ghioc, Capitanelli (69’ Pontes Mateus), Pacioni, Di Criscio, Lombardo, Spyridonidou (69’ Santoro), Labate, Vigliucci (78’ Imprezzabile), Tarantino, Massimino, Fusar Poli.

A disposizione: Sacco, Labianca, Aldini, Paparella, Maffei, De Bona.

Allenatore: Fabio Melillo

ACF AREZZO: Sacchi, Fortunati, Binazzi, Soro, Tuteri, Cagnina, Morreale (58’ Pirriatore), Zazzera (70’ Gnisci), Cortesi (58’ Panayiotou), Bassano (93’ D’Alessandro), Razzolini.

A disposizione: Nardi, Paganini, Ceccarelli, Pasquali, Lulli.

Allenatore: Emiliano Testini

Angoli 6-6 // Ammonite: 84’ Soro // Espulse: 90’ Soro (doppia ammonizione)

RETI: 15’ Labate, 30’ Vigliucci, 45’+2 Spyridonidou, 49’ Spyridonidou, 74’ Razzolini, 79’ Razzolini

Primo tempo

12’ – Il primo tiro verso lo specchio della porta lo effettua Vigliucci dalla distanza, palla fuori controllata da Sacchi

15’ – GOL TERNANA: ha segnato Labate che ha raccolto al volo una palla vagante in area dopo una serie di rimpalli. Un po’ troppo ferma la difesa amaranto

22’ – Occasione per l’Arezzo in contropiede: Bassano lancia in profondità Razzolini che entra in area e prova la conclusione con il destro sul primo palo, risponde Ghioc

26’ – Zazzera al limite, salta un’avversaria, si accentra e va con il sinistro: palla alta sopra la traversa

28’ – Cortesi recupera palla a centrocampo, si appoggia a Zazzera che lancia Razzolini centralmente. Il capitano amaranto salta un’avversaria con una finta e va al tiro con il destro dal limite: traiettoria alta

30’ – GOL TERNANA: ha segnato Vigliucci con un gran sinistro dal limite che si è infilato sotto l’incrocio dei pali. Nulla da fare per Sacchi

36’ – Pericolosa la Ternana con Capitanelli che riesce a superare Morreale sulla sinistra e mette in mezzo per Labate che prova al volo: palla fuori

38’ – Pericolosa l’Arezzo con Razzolini che sulla sinistra salta un’avversaria entra in area e serve in mezzo per Cortese. La numero 64 prolunga per Zazzera che conclude con il sinistro ma la conclusione viene respinta da un difensore della Ternana

45’ – Concessi 2’ di recupero

45’+2 – GOL TERNANA: Labate lancia Spyridonidou in profondità, l’attaccante rossoverde sfila alla difesa amaranto in area e con il sinistro batte Sacchi che tocca ma non trattiene

Secondo tempo

3’ – Pericolosa l’Arezzo con Zazzera che dalla destra mette al centro, Cortesi prolunga di testa sul secondo palo dove c’è Bassano che va con il destro: palla alta sopra la traversa

4’ – La Ternana risponde con un tiro dalla trequarti di Labate, Sacchi para senza problemi

4’ – GOL TERNANA: Labate recupera palla sulla trequarti e serve con i tempi giusti Spyridonidou che s’inserisce in area e con il piatto batte Sacchi

12’ – Occasione per l’Arezzo: Cortesi lanciata sulla sinistra mette in mezzo una palla con i giri giusti per Zazzera che arriva in scivolata ma viene anticipata

13’ – Doppio cambio Arezzo: escono Cortesi e Morreale, entrano Panayiotou e Pirriatore

19’ – Occasione per la Ternana con Vigliucci che raccoglie un rimpallo in area e tira forte centrale ma trova una grande respinta di Sacchi

24’ – Doppio cambio per la Ternana: escono Spyridonidou e Capitanelli, entrano Santoro e Pontes Mateus

25’ – Cambio Arezzo: esce Zazzera, entra Gnisci

29’ – Occasione per l’Arezzo con Tuteri che prova il tiro da lontanissimo: traiettoria insidiosa per Ghioc che tocca e aiutata anche dalla traversa devia in corner

29’ – GOL ACF AREZZO: palla sul secondo palo da corner, Panayiotou fa la sponda in mezzo dove c’è Razzolini che in spaccata accorcia le distanze. 1-4

33’ – Cambio Ternana: esce Vigliucci, entra Imprezzabile

34’ – GOL ACF AREZZO: Fortunati sulla sinistra lancia Razzolini che entra in area e dopo una prima conclusione ribattuta, con il destro diagonale batte Ghioc

38’ – Pericolosa l’Arezzo con Fortunati che dalla sinistra crossa in mezzo, la palla viene prolungata sul secondo palo dalla difesa della Ternana: arriva Bassano con il destro, palla alta sopra la traversa

39’ – Ammonita Soro

41’ – Pericolosa l’Arezzo con Cagnina lanciata sul filo del fuorigioco, arriva sul fondo e scarica al centro dove arriva Razzolini che viene anticipata da un difensore della Ternana

45’ – Ammonita Soro, è la seconda ammonizione per lei: espulsa, ACF Arezzo in dieci

45’ – Concessi 4’ di recupero

45’+3 – Cambio Arezzo: esce Bassano, entra D’Alessandro