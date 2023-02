Terranuova: concorso di progettazione per la riqualificazione della rotatoria di “Paperina”

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha pubblicato una procedura di concorso di progettazione per la riqualificazione della rotatoria di accesso al capoluogo, posta all’intersezione tra la Sp.59, viale Europa, via Dante Alighieri, via Enea Zamboni, via Paperina e via ponte Mocarini.

“Il nostro intendimento – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – è quello di agire strategicamente per l’individuazione di progetti che possano concorrere alla migliore qualificazione del tessuto urbano sia sotto il profilo estetico che ambientale. La pubblicazione di questo concorso di progettazione – ha aggiunto – si colloca nel quadro delle iniziative per la valorizzazione delle infrastrutture di arredo al nostro capoluogo e la rotonda oggetto dell’intervento è proprio l’intersezione di accesso alla città, sulla stessa confluiscono sia strade provenienti da zone residenziali, sia strade provenienti da zone industriali/produttive che viabilità che bypassano il centro urbano”.

La procedura di gara è suddivisa in due fasi, per la prima fase il termine di presentazione della domanda di partecipazione è il 27 febbraio 2023, relativamente alla seconda fase di progettazione la scadenza è fissata al 14 aprile 2023.

La prima fase riguarda l’elaborazione di idee progettuali, la partecipazione è aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti come richiesto dal disciplinare di gara. Il primo grado è finalizzato a selezionare, senza formazione di graduatoria, le cinque migliori proposte ideative, da ammettere al secondo grado.

La seconda fase è infatti riservata ai soggetti che hanno superato la fase di primo grado e che saranno invitati ad affinare la loro proposta. Il vincitore del concorso riceverà il corrispettivo per lo studio di fattibilità tecnico economica da fornire all’amministrazione.

Questi gli importi dei premi ai primi tre classificati: primo premio riconosciuto al vincitore, al netto di IVA e oneri previdenziali € 3.737,96; premio riconosciuto al secondo classificato, al netto di IVA e oneri previdenziali € 1.800,00, premio riconosciuto al terzo classificato, al netto di IVA e oneri previdenziali € 1.000,00.