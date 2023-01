Terranuova Traiana vs Arezzo: al via le prevendite

Partirà questo pomeriggio alle ore 16:00 la prevendita per la 21esima gara di campionato tra Terranuova Traiana e Arezzo, in programma domenica 29 gennaio alle ore 14:30 allo stadio ‘Mario Matteini’ di Terranuova Bracciolini.

Ai tifosi amaranto sono destinati 450 posti in tribuna. Il costo dei tagliandi è di 12 euro per la tribuna, gli under 12 potranno accedere gratuitamente all’impianto sportivo presentando un documenti di identità valido. I tagliandi saranno in vendita da questo pomeriggio fino alle 19:00 di sabato 28 gennaio presso il point New Energy Gas e Luce di via Madonna del Prato.

Ad ogni biglietto andrà associato nome, cognome e data di nascita dell’utilizzatore.