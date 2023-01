Trasferta a Terranuova, prevendita rinviata e scarsità di biglietti

Orgoglio Amaranto si fa portatore degli interessi dei propri soci e dei tifosi amaranto e chiede che tutte le parti coinvolte si impegnino per far sì che la partita in trasferta di domenica prossima con la Terranuova Traiana sia organizzata in maniera corretta e nel rispetto dei tanti che hanno intenzione di seguire la squadra.

I tifosi aretini e con loro il comitato Orgoglio Amaranto infatti, lamentano il fatto che la prevendita dei tagliandi non sia ancora partita e anzi sia rimandata a dopo le decisioni che verranno prese nel tavolo tecnico per la sicurezza pubblica che è stato convocato per domani pomeriggio, giovedì 26 gennaio alle 17,30. Questo comporterà la messa in vendita dei tagliandi da venerdì con soli due giorni a disposizione per l’acquisto da parte dei tifosi che sono pronti per seguire, in questa vicina trasferta in provincia di Arezzo, il Cavallino Rampante.

Risulta inoltre che lo stadio Matteini di Terranuova abbia una capienza di circa 1000 posti e se fosse vero che agli aretini ne verrebbero concessi meno della metà sarebbe questo un atteggiamento non condivisibile visto quanto in precedenza accordato a società in analoghe occasioni.