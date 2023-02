U.P. Policiano, Valentina Mattesini vince il Grand Prix Toscano di Cross Femminile

Mentre Lorenzo Mori arriva 3° in quello maschile

Giornata particolarmente difficile quella di domenica al Parco Pertini, sotto una pioggia incessante si sono disputati i Campionati Toscani individuali e di società di corsa Campestre e prova finale del Grand Prix Toscano di Cross con oltre 800 atleti

Valentina Mattesini è riuscita con il 3° posto di Domenica a vincere il Grand Prix Toscano di Cross in campo femminile mentre Lorenzo Mori con il 4° posto di Domenica è giunto 3° nel Grand Prix maschile.

La cronaca

La pioggia che ha iniziato dalle prime ore del mattino dopo quasi 2 mesi di astinenza è proseguita ininterrottamente per tutta la durata della competizione, mettendo a dura prova atleti , società e soprattutto organizzatori che hanno dovuto fare i salti mortali per superare le difficolta logistiche e organizzative del momento.

Alle ore 9,30 è stata data il via alla 1^ gara open per gli amatori con la vittoria di Gabriele Iannuzzi della Chianina su di un quartetto della U.P.Policiano, Vannuccini, Bettarelli, Cardelli e Neri mentre in campo femminile la romagnola Nanu Ana ha vinto sulle aretine della U.P.Policiano Leonardi, Nocentini e Rossi mentre 5^ Liberatori dell’Atl. Sestini.

E’ stata la volta poi delle gare ufficiali valide per il Titolo Toscano e per il Grand Prix sulla distanza dei 3 km sia in campo maschile che femminile .

Emanuel Ghergut della Toscana Atletica (vincitore anche della Befana Campestre) è stato il protagonista indiscusso della gara maschile sul compagno di squadra Leonardo Mazzoni e Nicolò Da Prato dell’Atl. Pietrasanta superando in volata Lorenzo Mori della U.P.Policiano che con questo piazzamento è riuscito a conquistare il 3° posto nella classifica finale del Grand Prix.

Nella gara Femminile Carolina Fraquelli dell’Atl. Virtus Lucca ha vinto nettamente su Caterina Ferretti dell’Atl. Livorno e l’aretina della Polisportiva Policiano Valentina Mattesini che ha condotto una gara sempre sul gruppetto di testa , poi nel finale non è riuscita ad ottenere il 2° posto per poco e comunque con il 3° posto si è aggiudicato il Grand Prix di Cross 2022\23.

Alle ore 10,50 inizia il campionato individuale e di società del settore giovanile con le Cadette (km 2) in cui Isotta Paiotti dell’Atl. Pietrasanta che vince in volata su Viola Fasano dell’Atl. Marciatori Mugello e le sorelle Ballerini Diletta e Gaia dell’Atl. Valdelsa mentre l’aretina di Sansepolcro Sara Giorni che corre con l’Atl. Valdelsa giunge al 6° posto.

Nella gara corrispondente Maschile (km 2,5) doppietta dell’Atletica Livorno con Andrea Manfredi che la spunta in volata sul compagno Marco Magistro mentre al 3° posto Riccardo Mannini Atletica Pietrasanta.

Le ultime 2 gare sono quelle riservate alle categorie Ragazzi (M/F) con numeri elevati, quasi 200 nelle ragazze e 150 nei maschi in cui le condizioni precarie del terreno sempre meno compatto hanno sicuramente condizionato il risultato che in campo maschile ha visto la vittoria di Ryan Robinson dell’Atl. Camaiore su Michele Cappagli dell’Atl. Livorno e l’ottimo 3° posto raggiunto nella volata finale dell’aretino Gabriele Falini dell’Atletica Sestini .

Nelle ragazze vittoria di Sveva Bertolucci dell’Atl. Virtus Lucca davanti ad Anita Parigi Atletica Campi Bisenzio e Laura Angelini del G.S. Orecchiella Garfagnana , buono il 10 posto di Anna Ristori dell’Atletica Casentino poppi.

Al termine delle gare sono stati premiati gli atleti meglio classificati alla presenza dell’Assessore allo sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi del presidente Regionale FIDAL Alessandro Alberti ed il fiduciario provinciale CONI Alberto Melis.